قال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين إنّ الوزارة لديها آليات واضحة للكشف عن المعلمين المنتمين لجماعات إرهابية، لافتا إلى فصل 1070 معلما صباح اليوم، فضلا عن إعداد قائمة أخرى بالمعلمين المفصولين الجدد.

وأضاف نائب الوزير خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة أنّ فصل المعلمين الإرهابيين مسؤولية وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لكن الوزارة رأت أنّ هناك تخاذل من جانب تلك الجهات، فاتخذت القرار منفردة.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أنّ مسابقة التعيين تشتمل على عمال وإداريين، ولكل متقدم اختبارات مهارية خاصة بطبيعة تخصصه.