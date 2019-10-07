مصدر بـ"السكة الحديد": لدينا 86 ألف عامل.. ونتوقع تقدم 10 آلاف لمسابقة المهندسين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تلقيها طلبات التقدم لمسابقة تعيين مهندسين في تخصصات ميكانيكا وكهرباء واتصالات وإلكترونيات ومدني وعمارة للعمل في مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، بدءا من 12 أكتوبر الجاري وحتى 22 من نفس الشهر، حيث سيتم أختيار أفضل 150 مهندسا متخصصا يتم تعيينهم مباشرة، موضحة أن الهيئة تعمل حاليا على تعيين مهندسين لمواكبة التطورات الحديثة التى تشهدها المنظومة بكافة جوانبها.

وقالت "السكة الحديد"، أمس، إنه يجب على المتقدم للمسابقة أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمى لا يقل عن جيد، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومى قبل تاريخ الإعلان، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائى منها، على أن يستبعد من يتضح عدم انطباق هذه الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة.

وأشارت "السكة الحديد"، إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة "ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ إلكترونيات ـ مدني ـ عمارة"، من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأى جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى تاريخ الإعلان، وأن يتمتع بلياقة صحية وبدنية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح.

وأضافت "السكة الحديد"، بأنه وفقا للإعلان عن المسابقة يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، وذلك قيمة إجراء الاختبارات لا ترد فى حالة عدم الحضور أوتقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة لديها نحو 86 ألف عامل بجميع وظائفها، مشيرا إلى أن الهيئة تحتاج إلى مهندسين متخصصين في مجالات الميكانيكة والكهرباء والإتصالات وإلكترونيات والمدني والعمارة، موضحا أنه عقب إنتهاء المسابقة سيتم تعيين نحو 150 مهندسا بشكل فوري.

وأضاف "المصدر" في تصريحات لـ"الوطن"، بأنه من المتوقع تقدم نحو 10 آلاف للمسابقة، وأنه لن يتم تعيين أي مهندس إلا بعد اجتياز كافة اختبارات المسابقة، موضحا أن الهيئة ستكون على مسافة واحدة من كافة المتسابقين، وأنه من المتوقع أن يتم تعيين الفائزين مطلع 2020.