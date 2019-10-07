بدأت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن تطبيق أحكام القانون 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، وفقا للكتاب الدوري الصادر من النائب العام بهذا الشأن في ظل تقدم المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا مخالفات البناء، بطلبات التصالح.

وتشير الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق القانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، إلى إنشاء دفاتر بالنيابات تتعلق بتحقيقات وقضايا مخالفات البناء التي تحققها النيابة، أو التي تنظر أمام المحاكم المختصة، أو التي صدر فيها أحكام باتة وتقدم المتهمين أو المحكوم عليهم فيها بطلبات للتصالح وتقدموا بما يفيد ذلك للنيابة العامة، على أن تتضمن دفاتر تلك القضايا بيانات عن طالبي التصالح والقضايا موضوع التحقيق ونوع المخالفة.

ويتعلق تطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخافات البناء، بمخالفات القانون رقم 119 لسنة 2008 فقط، التي ارتكبت قبل أبريل 2009، ويتثنى منها بعض المخالفات التي حددها قانون التصالح.

وفي حالة تقدم المتهمين في قضيا مخالفات البناء الذين يجري التحقيق معهم أو تنظر المحاكم قضاياهم دون صدور حكم، والتأكد من تقديمهم طلب التصالح، يوقف سير التحقيق أو يوقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب التصالح، فإذا تم قبول الطلب تصدر النيابة قرارها بانقضاء الدعوى بالتصالح أو تخطر المحكمة التي تنظر القضية بانقضاء الدعوى بالتصالح، أما في حال القضايا التي صدرت فيها أحكام فيتم وقف تنفيذ الأحكام بموجب التصالح.

وحال رفض طلبات التصالح المقدمة من ذوي الشأن، تستأنف الإجراءات القانونية حيال تلك التحقيقات والقضايا، بعد انقضاء فترة التظلمات التي أقرها القانون.