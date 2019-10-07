وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات "تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير"، ويهدف لتفادى العيوب الدستورية الواردة في القانون رقم 34 لسنة 1984، والتصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، وذلك لتحقيق السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد، وضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.

وأقر مجلس النواب تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة أو الوقف الخيري لتصل للحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.