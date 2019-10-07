دفعة واحدة أو بالتقسيط.. ماذا تفعل إذا تراكمت عليك فواتير الكهرباء؟

يواجه الكثير من المواطنين غياب محصل شركة الكهرباء عن المرور الدوري على وحداتهم لتحصيل رسوم استهلاك التيار، أو تراكم عدة أشهر لبعض المستخدمين بسبب سفرهم.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات والخطوات التي يجب على المشترك اتباعها في مثل هذه الحالات:

1. يبلغ المشترك إدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها.

2. يتجه المشترك إلى الهندسة أو الإدارة التابع لها ومعه آخر فاتورة سددها.

3. تصوير عداد الكهرباء لإظهار القراءة الحالية ومقارنتها بآخر قراءة.

4. تجري شركة الكهرباء معاينة للتأكد من سلامة العداد قبل إصدار فاتورة الكهرباء.

5. تعمل هندسة الكهرباء على تشريح الاستهلاك وحسابه لمعرفة ما سيتم سداده المبلغ بالكامل دفعة واحدة أو من خلال أقساط شهرية في حالة رغبة المواطن في التقسيط.

6. يحق لرئيس الهندسة اتخاذ قرار بتقسيط قيمة الاستهلاك على مدار أشهر تيسيرًا على المواطنين، خاصة في حالة المبالغ المالية الكبيرة المستحقة.

7. بعد مرور أكثر من 3 أشهر، يحق لمسؤولي الكهرباء رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار.