فرنسا تحذر تركيا بشأن أي مبادرة تهدد الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا

حذرت فرنسا تركيا بشأن "أي مبادرة" تهدد الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وطالبت فرنسا بإبقاء أسرى الإرهابيين في أماكن "احتجاز موثوقة" في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، اليوم، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت بعدما أعلنت واشنطن أنها لا تعارض مثل هذه العملية ضد المقاتلين الأكراد.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، "هناك عبارة نكررها على الدوام: يمكننا الدخول (إلى سوريا) في أي ليلة بدون سابق إنذار. من غير الوارد على الإطلاق بالنسبة لنا التغاضي لفترة أطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الإرهابية".

وأعلنت الولايات المتحدة مساء أمس، أن تركيا ستمضي قدماً "قريباً" في عملية عسكرية شمال سوريا، مضيفةً أن قواتها المتمركزة في البلاد ستغادر المواقع المجاورة من العملية التي ستنفذها ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقام البيت الأبيض بهذا الإعلان المفاجئ في بيان عقب مكالمة هاتفية بين أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.