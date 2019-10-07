قالت تركيا، اليوم، إنها لن تسمح بعودة تنظيم "داعش" للظهور من جديد في سوريا، فيما تثير عملية عسكرية تعد لها أنقرة ضد القوات الكردية في هذا البلد المخاوف من عودة التنظيم المتطرف.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، خلال تغريدة: "تركيا ستواصل معركتها ضد داعش ولن تسمح له بالعودة بشكل أو بآخر".

وأعلنت الولايات المتحدة، مساء الأحد، أن تركيا ستمضي قدماً "قريباً" في عملية عسكرية شمال سوريا، مضيفةً أن قواتها المتمركزة في البلاد ستغادر المواقع المجاورة من العملية التي ستنفذها ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقام البيت الأبيض بهذا الإعلان المفاجئ في بيان عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكّر كالين بأن هدف أنقرة هو إنشاء "منطقة آمنة" لفصل الحدود التركية عن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وإعادة اللاجئين السوريين في تركيا.

وتعد الوحدات الكردية شريكاً رئيسياً للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قتال تنظيم "داعش"، إذ نجحت هذه الوحدات التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية في دحر التنظيم في مناطق واسعة في شمال شرق سوريا.

لكن تركيا تعتبرها مجموعة "إرهابية" وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمرداً دامياً في الأراضي التركية منذ عام 1984.

وأكد إردوغان، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت وأن الانسحاب الأمريكي من المنطقة قد بدأ.