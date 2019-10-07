افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، مسجد "إبراهيم مندور"بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى بعد إحلاله وتجديده بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، وذلك ضمن 5 مساجد تم افتتاحها اليوم في مراكز : الواسطى، بني سويف، والفشن بحضور الشيخ سيد عبد الباري"نائباً" عن وزير الأوقاف، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الواسطى.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة للأهالي بهذا الصرح الديني، مشيراً إلى أهمية استعادة دور العبادة في خلق أجيال تدرك معنى التدين الحقيقي والعمل بروح الإسلام والوسطية والبعد عن العنف، وحث المواطنين على المشاركة في تحقيق التنمية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف قد قررت افتتاح 45 مسجداً على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري منها 30 مسجد إحلال وتجديد نفذتها الوزارة ، و13 مسجدا تم تطويرها بالجهود الذاتية، بالإضافة إلى مسجدين بالتعاون والمشاركة بين الوزارة والجهود الذاتية.