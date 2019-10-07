اتفق وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، اليوم الاثنين مع قائد القوات الأمريكية في اليابان، الجنرال كيفن شنايدر، على تعزيز التعاون الثنائي بشأن التعامل مع تطوير كوريا الشمالية صواريخا باليستية.

وقال كونو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، إنه وشنايدر تبادلا الآراء حول اختبار كوريا الشمالية الأربعاء الماضي ما وصفته بنوع جديد من الصواريخ الباليستية التي تطلقها غواصات، وذلك خلال لقاء هو الأول منذ تسلم كونو حقيبة الدفاع بدلا من الخارجية في تعديل وزاري الشهر الماضي.

وأعرب كونو عن تقديره لجهود شنايدر في إتمام عملية مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بحوادث الطائرات العسكرية الأمريكية خارج قواعدها، حيث سمحت المراجعة التي أجريت في يوليو الماضي بالدخول المبكر لأفراد الشرطة اليابانية وطواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مواقع الحوادث.

وبحسب (كيودو) كانت القوات الأمريكية قبل تلك المراجعة كثيرا ما تبعد السلطات اليابانية عن مواقع الحوادث في المراحل الأولى من التحقيق، وشملت هذه الحالات حادثة تحطم طائرة مروحية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية عام 2004 في حرم جامعي في مدينة جينوان، بمحافظة أوكيناوا.