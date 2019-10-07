أعلن فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، أن المجلس قد يتخذ خطوات محددة ردا على استجواب البرلمانية الروسية إنجا يوماشيفا في الولايات المتحدة.

وقال فولودين - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - "لماذا هذه الاستجوابات؟ ولماذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حاضرا في هذا الموقف؟ نود أن نتلقى إجابات على هذا الأمر وعلى أشياء أخرى كثيرة، بما في ذلك الاتهامات الموجهة للبرلمانية الروسية".

وأضاف: "لا أستبعد أننا سننظر في هذه المسألة في مجلس الدوما.. وإذا لزم الأمر سنتخذ خطوات محددة لمنع حدوث ذلك في المستقبل"، مشيرا إلى أنه بعد هذه الاستفزازات لا أحد على الإطلاق لديه الرغبة في الذهاب في رحلة عمل إلى الولايات المتحدة.

وكانت البرلمانية بمجلس الدوما الروسي، الصحفية إنجا يوماشيفا، تعرضت للتوقيف لدى وصولها إلى مطار نيويورك للمشاركة في منتدى "حوار فورت - روس"، الذي كان مقرراً عقده يوم 6 أكتوبر الجاري، وتم استجوابها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) ودعوتها لمواصلة "الحوار" لاحقا بشكل غير رسمي.

يُذكر أن السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة استنكرت هذا الأمر وبعثت مذكرة احتجاج إلى الخارجية الأمريكية بهذا الشأن.