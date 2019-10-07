أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من التوصيات للنواب، لمراعاتها خلال الجلسة المنتظرة، غدا الثلاثاء، المقرر أن يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان الحكومة أمام النواب، والرد على أسئلة النواب.

ووجه عبد العال، خلال الجلسة العامة التي انتهت قبل قليل، حديث للنواب قائلا: "الاحترام واجب والتقدير واجب، والنقد مُباح للجميع، فالبلد لا تتحمل، ويجب الاصطفاف الوطني، لذلك يجب أن يكون النقد موضوعيا وبناء".

ويستعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، لإلقاء بيان أمام مجلس النواب، عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعرض رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من بداية الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، فيما يستدعي البرلمان وزير المالية نهاية جلساته الأسبوع الحالي، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة له.

كان البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس الثلاثاء الماضي، قد رفع شعار "تحقيق مطالب المواطن"، ووضعها على رأس أجندته خلال دور الانعقاد الأخير، معلنا دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال إصلاح مصر، وللقوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب.