افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، المدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة العسكرية بمدينة قنا، بحضور العميد إيهاب غرابة، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وليد البيلي، السكرتير المساعد، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ طابور الصباح وتحية العلم مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرته بتحويل 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية إلى مدارس عسكرية لخلق جيل قادر على مواجهة التحديات المختلفة ويساهم بشكل فعال في حركة البناء والتنمية الشاملة وإعمار بلدنا الحبيب، لافتا إلى أن افتتاح المدرسة يُعد أحد النماذج المشرفة لتعاون القوات المسلحة، وهو ما يعزز روح الوطنية والإنتماء، مؤكدا أن القوات المسلحة تعطي نموذجا يحتذى به في التعاون وتحقيق التنمية والتضحية برجالها في كل مكان للحفاظ على مصرنا الغالية.

وأكد أن تفعيل التربية العسكرية في المدارس الفنية سيدعم جهود الدولة للإرتقاء بالتعليم الفني الذي هو مستقبل مصر ونهضتها خلال الفترة المقبلة وضمن استراتيجية ورؤية مصر 2030 لبناء الشخصية المصرية لكي تكون قادرة على العطاء والبناء لتنفيذ رؤية مصر التنموية الشاملة والمستدامة التي يتبناها الرئيس السيسي لمستقبل أفضل لمصر.

من جانبه ذكر وكيل الوزارة أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التربية والتعليم وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المدارس الفنية حيث نص البروتوكول على تحويل 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية إلى مدارس عسكرية للعام الدراسي 2019/ 2020 والاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفني في تدريس مقررات التربية العسكرية والتربية الوطنية باعتبارها فترة تأسيس عسكري للطلاب بهدف خلق روح الانضباط وتعزيز الولاء والانتماء للوطن لديهم.

جدير بالذكر أن المدرسة تضم 1176 طالب من الصف الأول حتى الصف الخامس موزعين على 44 فصل دراسي، كما تضم المدرسة 16 ورشة ومبنى إداري إضافة إلى أقسام "الكترونيات تبريد – كهرباء – ميكانيكا تشغيل – ميكانيكا - لحام – سيارات – جرارات – ملابس جاهزة – غزل".