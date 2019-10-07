أعلن الجيش الأمريكي استعداده لمناورات خلال العام المقبل في أوروبا بمشاركة 20 ألف جندي، وذلك في تدريبات هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من 25 عامًا، ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن القيادة العسكرية الأمريكية الأوروبية قولها، اليوم، إن مناورات "ديفيندير 2020" ستجري في الفترة ما بين شهر أبريل إلى مايو من العام المقبل.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن هدف المناورات هو تقديم الدعم لعمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو" الرامية إلى "بناء الاستعداد داخل التحالف وردع الأعداء المحتملين"، وأوضحت "إيه بي سي نيوز" أن 18 دولة من المتوقع أن تشارك في هذه المناورات في 10 دول، من بينها ألمانيا، بولندا، لاتفيا، وجورجيا، مشيرة إلى أن 9 آلاف جندي أمريكي متمركزين بالفعل في أوروبا سيشاركون فيها إلى جانب 8 آلاف جندي أوروبي، وشدد الجيش الأمريكي على أن التدريبات "تؤكد على أن التزام الولايات المتحدة للناتو والدفاع عن أوروبا لا يزال صلبًا".