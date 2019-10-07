كرمت الدكتورة نسرين صلاح عمر، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، 3 من العاملين بالكلية، وذلك لأمانتهم وإعادتهم مبلغ مالي كبير لصاحبه، بعد العثور عليه داخل قاعة المؤتمرات بالكلية عقب انتهاء حفل الطلاب الوافدين الماليزيين بكلية طب الأسنان، والذي أقيم بقاعة الدكتور إبراهيم أبوالنجا بكلية الطب.

وعثر العمال على ظرف به عملات أجنبية ومصرية تقدر بـ 3 آلاف دولار، إضافة إلى بعض العملات بالجنيه، وذلك عند أداء مهامهم في نظافة قاعة المؤتمرات بعد الحفل مباشرة، فسلموه إلى إدارة الكلية.

وكلفت "عمر" بالبحث عن صاحب المال، واتصلت بمنظمي حفل التخرج للاستعلام عن صاحب المبلغ، وتبين أنه والد طالبة ماليزية وصل من بلاده لحضور حفل تخرج ابنته، وتم تسليم المبلغ المفقود إلى صاحبه أمام عميدة الكلية.

وشكر والد الطالبة وإدارة الكلية والعاملين بها، مؤكدا أن المصريين أصحاب أخلاق وحضارة يتحدث عنها العالم.

ووجهت عميدة الكلية الشكر للدكتور محمود المحمدي، المشرف على قطاع المؤتمرات والدراسات بكلية الطب، ووحيد الوهيدي، ورامز محمد بركات، تقديرا لأمانتهم وفعلهم الطيب الدال على أمانة المصريين، وحرصهم على اكتساب قوتهم بالحلال.

يذكر أن كلية طب الأسنان جامعة المنصورة احتفلت أمس، بتخريج الطلاب الماليزيين الدارسين بالكلية دفعة 2019 بمدرج الدكتور أبوالنجا بكلية الطب بحضور كل من سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، والمستشار الثقافي بالسفارة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة.