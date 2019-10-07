قال خالد صديق، مدير تطوير صندوق العشوائيات، في تصريحات لـ "الوطن" إنه يجرى تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لسكان منطقة "مثلث ماسبيرو" الذين وافقوا على العودة مرة أخرى بعد التطوير، حيث تضم برجين يتكون كل منهما على بدروم "جراج سفلي"، ودور أرضي "تجاري"، ودور أول "جراج علوي"، و16 دورا سكنيا، كما يحتويان على 10 مصاعد و4 مداخل.

وأوضح أن البرج الثالث يتكون من دور أرضي "تجاري"، و10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد، وتم الانتهاء من مرحلة الخوازيق، وتطلبت الكثير من العمل لعمق 30 مترا تحت الأرض، وبدأنا في عمل القواعد، وسيظهر خلال شهور الأدوار فوق الأرض.

وأضاف صديق، ويوجد في المنطقة 4 عمارات طراز معماري حافظنا على بقاءهم، ومسجلين في التراث الحضاري، ولكن إذ تقدم أحد أصحاب البيوت بالتقدم للصندوق سنقدم له البديل المناسب كما يرغب.