بالتفصيل.. "العامة للخدمات الحكومية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية أيام 14 و15 أكتوبر الحالي، بقاعة النادي المصري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرا، كالتالي:

جلسة مزاد 14 أكتوبر

لبيع سيارات جهات حكومية ماركات هوجان، مرسيدس، كيا، مازدا، بيجو، هيونداي، دايو، تويوتا، لادا، ميتسوبيشي، شيفروليه، فورد.

جلسة مزاد 15 أكتوبر

لبيع سيارات ماركات نصر، شيفروليه، مازدا، فيات، ميتسوبيشي، سوزوكي، وبضائع جهات حكومية خاصة بقطع غيار سيارات، محمول، جهاز حاسب آلي، ورق دشت وغيرها.

وتطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، بسعر 400 جنيه.

ومن المقرر دفع 10000 جنيه تأمين دخول المزاد، والبيع دون عمولة، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.