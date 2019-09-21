أعلنت محافظة الغربية عن طرح 76 وحدة سكنية في مزايدة عامة علنية طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات.

ويتضمن المزاد بيع 22 وحدة سكنية مختلفة المساحات بالعمارات الاستثمارية من 1-12 بمنطقة الاستاد بطنطا جلسة يوم الثلاثاء 15 اكتوبر المقبل، و25 وحدة سكنية مختلفة المساحات بالبرج الاستثماري خلف الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سمنود بميدان النحاس، يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر المقبل.

وبيع 29 وحدة سكنية مختلفة المساحات وعدد 2 دور تجاري "الدور الأرضي والأول العلوي" بمساحات مفتوحة بالبرج السكني الاستثماري بشارع الجيش أمام مجلس ومدينة زفتى جلسة الأربعاء 16 أكتوبر المقبل، وذلك بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف بطنطا.

وتأمين دخول المزاد 5000 جنيه للوحدات السكنية، و60000 جنيه لعدد 2 دور تجاري، وثمن كراسة الشروط 230 جنيه يشمل قيمة الضريبة المضافة تطلب من الإدارة المالية بديوان المحافظة على أن تنعقد جلسات متكررة للمزادات بصفة اسبوعية في الأوقات المحددة لكل منهم، باقي الاشتراطات طبقاً لكراسة الشروط.