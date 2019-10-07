لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر الاعتداء عليها من مجهولين استولوا على مشغولاتها الذهبية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من الأهالي حول العثور على جثة زبيدة ط 65 عاما داخل منزلها بقرية إكراش مركز ديرب نجم.

وانتقلت قوة من الشرطة برئاسة الرائد عبد المنعم علاء رئيس مباحث المركز، لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين وجود آثار اعتداء على السيدة وآثار خنق حول الرقبة وبعثرة في محتويات المنزل وتبين سرقة مشغولات ذهبية.

تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ديرب نجم فيما تكثف الشرطة جهودها لضبط الجناة.