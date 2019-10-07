علق رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر"، على الاستعداد لبدء "موسم الرياض" والذي يعد الحدث الأكبر والأضخم على مستوى المملكة العربية السعودية.

هذا كل مايخص #موسم_الرياض حتى الان واكيد فيه اكثر ...

موقع الموسم: https://t.co/9TDwYhDI5t

دليل الموسم: https://t.co/JHKwYbLdMO



سامحونا عالقصور وادعولنا بالتوفيق ... نحبكم ونتمنى رضاكم وسعادتكم لانكم تستاهلون اكثر ... — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2019

يعتبر "موسم الرياض" هو موسم ترفيهي يأتي ضمن المواسم التي أطلقتها المملكة السعودية وتهدف لتعزيز السياحة بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث سيبدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري ومستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

يتوقع القائمون على العمل استقطابه لـ20 مليون زائر منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض، وسيتم توزيع أماكن تلك الفعاليات في "جامعة الأميرة نورة، بوليفارد الرياض، الجنادرية، ملعب الملك فهد، حي الملك عبدالله المالي، الحي الدبلوماسي، الملز، المربع، وادي حنيفة، منتجع نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية، وتشتمل الفعاليات على 7 محاور.

وكتب "آل شيخ" على تدوينته قائلا: "سامحونا على القصور وادعوا لنا بالتوفيق.. نحبكم ونتمنى رضاكم وسعادتكم لأنكم تستاهلون أكثر".