عضو مجلس شباب سوريا لـ"الوطن": انسحاب أمريكا سيؤثر على حربنا ضد لداعش

قال بشار السالم، عضو مجلس شباب سوريا الديمقراطية، إن الانسحاب الأمريكي من المنطقة الآمنة سيؤثر سلبا على نضال قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش الإرهابي لأن القوات ستنشغل في حرب جديدة لدفاع عن الشعب في شمال سوريا.

وأضاف السالم لـ"الوطن": "أردوغان سيستغل ذلك لينقل الفوضى إلى خارج تركيا ويحتل أجزاء من سوريا كما سيستغل تنظيم داعش الإرهابي لينشط من جديد، لا سيما وأن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم كل مكونات شمال وشرق سوريا من (كرد، عرب، سريان الأشوريين، تركمان) وغيرها من المكونات، خيرة أبنائها حيث فاق عدد شهدائها 11 ألف شهيد في سبيل الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وتابع: "حاربت قوات سوريا الديمقراطية أخطر تنظيم إرهابي عرفته البشرية في الوقت الحاضر، المنطقة التي تشهد الأمن والاستقرار وتضم أكثر من خمسة ملايين سوري من أبناء المنطقة والآلاف من النازحين من كل المناطق السورية بحثاً عن الأمن والاستقرار التي تتواجد في شمال وشرق سوريا، كما تحتجز مناطق شمال وشرق سوريا 70 ألفا من عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم المنحدرين من أكثر من 60 جنسية من مختلف دول العالم، في ذات الوقت الذي تعمل الأمم المتحدة والدول الفاعلة على حل الأزمة السورية يطل رئيس الدولة التركية ويهدد مناطق شمال وشرق سوريا بعملية عسكرية ضاربا التفاهم الأمني الذي وقعه مع الجانب الأمريكي في بداية شهر أغسطس الماضي، وبالرغم من التزام قوات سوريا الديمقراطية بكل الإجراءات، حيث عملت مع التحالف الدولي على ردم الأنفاق والمتاريس وانسحبت مع الأسلحة الثقيلة وسلمتها للمجالس المحلية".

واختتم السالم حديثه لـ"الوطن": "نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوضع حد لأطماع الدولة التركية التي تحاول تكرار سيناريو عفرين من تغيير ديمغرافي وتوطين مرتزقتها والاستيلاء على ممتلكات سكانها".