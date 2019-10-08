قال الفنان أحمد رزق، إن فيلم "الممر" هو فيلم درامي في المقام الأول: "لو جالي الدور إني ضابط مقاتل ما كانش هيبقى فيه التحبيشة الدرامية اللي حصلت في شخصية الصحفي".

وأضاف "رزق" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن دوره في الفيلم كان نموذجا موجودا بالفعل في المجتمع المصري لصحفي عمل لفترة مع الراقصات، وقرر تغيير حياته ليعطيه الله الدليل للتوبة والعمل على الجبهة مع الجنود المقاتلين: "احتمال فيه منهم أشخاص موجودة لغاية دلوقتي"، موضحا أن شخصية "إحسان" الصحفي لم يكن شخصا فاسدا ولكنه نموذج قرر يتطهر.

وأكد الفنان، أنه وبعد هزيمة 1967 قابل عدد من المواطنين الجنود العائدين بالورود والاحتفال؛ وهو الأمر الذي لم يتم تناوله بالعمل الدرامي لإظهار الهزيمة بشكلها القوي، متابعا: "أنا أعرف صحفيين كتير ومش كلهم مستائين واللي استاء ما ركزش في الفيلم".