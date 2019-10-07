عبر الفنان إياد نصار عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجماهير الإيجابية بعد عرض فيلم "الممر" تليفزيونيا، ليلة أمس.

ونشر نصار، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو قال خلاله: "أنا سعيد وفخور جدًا إني كنت جزء من هذا الفيلم العظيم، هذه الخطوة المهمة واللي قدرنا نعبر فيها ولو بأبسط الطرق عن تقديرنا للتضحيات اللي قدموها الأبطال الحقيقيين، ولشهدائنا اللي رحلوا واللي لازالوا بيرحلوا عننا بنفس يد الغدر، وإن شاء الله ربنا هينصرنا عليهم ونستمتع بالحياة".

يُذكر أنَّ الفيلم سوف سيتمّ عرضه الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر على قناة "DMC" في تمام الساعة 11 مساءً، ويُعاد مرة أخرى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 10 مساءً.