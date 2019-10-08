قال الفنان أحمد رزق، إن الفنان أحمد عز كان دائما يستيقظ الساعة 6 صباحا حتى يتم تمرينه على طريقة ضرب النار في معسكر تابع للقوات المسلحة: "كان فيه مشهد بيضرب فيه بمضاد للطائرات، وكانوا بيحسدوني إني ما بتدربش".

وأضاف "رزق" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن جميع القائمين على الفيلم كانوا يحسدونه بسبب عدم تمرينه نظرا لطبيعه دوره كصحفي، بينما تدرب زملاؤه الفنانون في معسكرات للقوات المسلحة، موضحا أنه قد طلب من المخرج شريف عرفة الذهاب والمران مع الممثلين في المعسكرات فرد عليه قائلا: "أنا عايزك زي ما انت لما تضرب نار تبقى مربوك، ومش عايز مسكة السلاح حلوة كأنك أول مرة تمسك السلاح".

وتابع الفنان قائلا: "ربنا عفاني من التدريبات دي بس لو كنت في دور ومطلوب مني أعمل كده كنت هحاول أكيد".