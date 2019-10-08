قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إننا نرى روح أكتوبر كل يوم برؤية الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن نصر أكتوبر كان وسيظل في ضمير وتاريخ مصر عيدا لالتفاف شعبها حول قواته المسلحة يمنحها ثقته ويحيا آمنا بوجودها فهي التي تحمي أمن مصر.

جاء ذلك خلال احتفال محافظة الدقهلية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير المساعد والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة.

وأضاف شاروبيم، أن هذا الجيل من أبناء الوطن امتدادا لجيل أكتوبر صانع النصر المجيد يعي كيف ينتصر لسلام الوطن وأمنه واستقراره وكيف يحمي مصالحه العليا ويحافظ على ترابطه ووحدته ويفديه بكل غال ونفيس، مضيفا: "سعادتي لا توصف لوجودي بينكم اليوم للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي أعادت لمصر والعالم العربي العزة والكرامة وفتحت أبواب الأمل أمام شعبها العظيم".

وأشار شاروبيم إلى أن القوات المسلحة بعد مرور 46 عاما منذ انتصارات أكتوبر المجيدة لا يزال رجالها مرابطين على كل الجبهات يحمون مصر أرضا وشعبا وتاريخا ورحم الله شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لنا.