ينطلق موسم الرياض في الحادي عشر من الشهر الجاري، والذي يهدف إلى تعزيز السياحة في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق فعاليات متنوعة المحتوى.

وستتوزع أماكن الفعاليات على مواقع عدة، هي: بوليفارد الرياض، جامعة الأميرة نورة، الجنادرية، حي الملك عبدالله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية.

ويضم الموسم محور "التذوق"، حيث يعد أبرزها منطقة المطاعم العالمية وهي عبارة عن مكان واحد يجمع أهم المطاعم العالمية على مستوى عالٍ من الفخامة والرفاهية، حيث ستكون تجربة فريدة من نوعها كما وكأنك في شارع فيفث أفنيو في نيويورك، أحد أغلى الشوارع في العالم، ويقام في المربع، من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر.

تيست أوف الرياض: رحلة تذوق تجمع أفضل المأكولات اللذيذة والمتنوعة، "منطقة ونتر وندر لاند، 28 أكتوبر - 2 نوفمبر".

بازار أنا عربية: من كل أنحاء الوطن العربي سيجتمع البائعون المتميزون لعرض بضاعتهم المتنوعة من الأزياء الشعبية والعباءات وجميع أنواع البهارات والروائح المنعشة والمشغولات اليدوية، "الحي الدبلوماسي بالسفارات، 6-10 نوفمبر".

ليالي المحروسة: حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج. "الرياض بوليفارد، 17 أكتوبر - 17 ديسمبر".

ليالي الدراعة: كما غنى محمد عبده "ليالي نجد ما مثلك ليالي غلاك أول وزاد الحب غالي" سيكون لليالي نجد ظهور يزيد "غلاتها" في القلوب. "الرياض بوليفارد، 17 أكتوبر - 17 ديسمبر".

رياض فاشن شو: عروض أزياء على مستوى عالمي في قلب العاصمة الرياض.. "منطقة المربع، 4–5 نوفمبر".

أما عن الاكتشاف فيضم "سفاري"، حيث تم جمع أندر الحيوانات على الإطلاق من كل بلاد العالم، إلى جانب الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتميزة لكل عشاق المغامرات والاستكشافات ومحبي الحيوانات البرية. "المنطقة 11 سفاري، 1 نوفمبر -31 ديسمبر".

تجربة ناسا: أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، يعرض نماذج فضائية عالية الدقة ومجسمات لرواد الفضاء، يحتوي على مجموعة استثنائية من 300 قطعة تاريخية من ناسا، "المنطقة 2-أ أرض المعارض، 23-29 أكتوبر".

معرض الصقور: عرض متكامل، يجمع هواة الصيد ومجموعة غير مسبوقة من الصقور، وسط أجواء تفاعلية وتثقيفية وكثير من العروض المميزة لإثراء تجربة المهتمين بالصقور وعالمها. "المنطقة 2-أ أرض المعارض، 11 - 15 أكتوبر".