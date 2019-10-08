قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيلم "الممر" قد أدخل البهجة والسرور على قلوب عدد كبير من المواطنين المصريين: "والله الفيلم ده بمقام تعليم ودراسة وضرب للإرهاب وحاجات كتير جدا.. واللي عمله الممر امبارح يتدرس".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، أن الفيلم قد أدخل على نفوس الشعب المصري العزة والقوة والوعي والانتصار: "فيلم شجاع"، موضحا أن الفيلم قد تناول الحديث عن العدو الإسرائيلي وتوضيح قوة الجيش المصري: "جه الفيلم في ساعتين قلب الدنيا".

وأكد أن مصر تملك عقل وهو الثروة المصرية: "امبارح القهاوي كلها والبشر كلها نايمة وحاسة إن فيه شيء جميل في الحياة بيحصل، إيه العزة والفخر اللي احنا فيه ده.. احنا محدش يقدر علينا".