قال اللواء أركان حرب حسان أبو علي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه تُجرى حاليًا حرب شرسة في سيناء لا يّشعر بها الكثيرون، حيث إن التنمية لم تتوقف والشعب المصري يعيش في أمن وأمان ولذلك لا يّشعر الكثير من المصريين بخطورة الحرب التي تُدار حاليا في سيناء بين الجيش المصري والجماعات الإرهابية.

وأضاف خلال تقرير عرضه برنامج "90 دقيقة"، على شاشة "المحور": "كان الله في عون المحاربين في سيناء حاليًا، إحنا في أكتوبر كنا بنحارب عدو شايفينه وعارفينه، لكنهم حاليًا يحاربون عدو مخفي".

من جانب آخر، قال اللواء نبيل أبو النجا، أحد أبطال حرب أكتوبر، للشعب المصري: "مصر أم الدنيا هي اللي باقية لينا، اصحو شوية، بلدكم غالية عليكم أوي، اعطوا الروح والدم والعرق والجهد عشان نكون دولة محترمة".