أحمد فهمي يحكي عن دخوله عالم التمثيل: "طارق العريان نصحني إني أمثل"

قال الفنان أحمد فهمي، إن المخرج طارق العريان نصحه بدخول عالم التمثيل أثناء تصوير كليبات غنائية لفرقة "واما".

وأضاف، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تلقى عرضا لبطولة فيلم "خليج نعمة" ورفض العرض ولكنه وافق بعد إلحاح المنتج مجدي الهواري.

وأوضح أنه اقتحم عالم التمثيل بعد ذلك وشارك في مسلسل مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بعدما أجرت الأخيرة مداخلة، لتبدي إعجابها به أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صباح الخير يا مصر" على التلفزيون المصري.

وأشار إلى تلقيه اتصالا من شخص لبناني يطلب منه المشاركة كمذيع لبرنامج اكتشاف مواهب وأنه رفض الفكرة في البداية ولكنه وافق وطلب منهم أن يتركوه يعمل كما يحلو له دون أي تدخل منهم.