سارق شاحنة ألماني يصيب 16 شخصا.. والشرطة: لا نستبعد وجود شبهة إرهابية

أقدم سارق شاحنة على صَدم سيّارات عدّة، مساء الإثنين، في وسط ليمبورغ في غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان لها إن "رجل استولى على شاحنة، مساء أمس، وبعد تجاوزه مسافة قصيرة، صدمَ سيّارات عدّة، وفقًا للاستنتاجات الأولى ولشهادات المتواجدين"، وذلك في وسط ليمبورج غرب ألمانيا، قرب مبنى قصر العدل.

وأضافت أنّ السائق أُصيب بجروح طفيفة وتمّ اعتقاله، مشيرةً إلى نقل 16 جريحًا وضع أحدهم "حرج" إلى المستشفى، ولا تستبعد الشرطة أي فرضية، بحسب سكاي نيوز عربية.

وردًّا على سؤال حول إمكان أن تكون هذه الواقعة ذات طابع إرهابي في هذه المدينة التي تقطنها 35 ألف نسمة، قال المتحدّث نفسه لوكالة الأنباء الألمانيّة "لا نستبعد أيّ شيء إطلاقًا".

وبعد الحادث حلّقت مروحيّة فوق المنطقة، وتعمل الشرطة الجنائيّة على رفع الأدلّة.