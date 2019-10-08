أحمد فهمي: "أنا ومحمد نور حبينا بنت واحدة كانت مصاحبة أحمد الشامي"

حكى الفنان أحمد فهمي، عن موقف طريف حدث له وللفنان محمد نور، أثناء لقائهما مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال فهمي، "كنت بحب واحدة ونور كان بيحب واحدة وكنت بكلم نور كل يوم عليها وأحكي له على اللي بيحصل بينا وهو بيحكي لي على اللي بيحصل بينهم وبعد سنة طلعت هي هي نفس البنت اللي أنا بحبها" مضيفا، "وطلعت في الأساس مصاحبة أحمد الشامي".

وأكد الفنان محمد نور على الواقعة، مضيفا، "كانت بتجيب لي أنا وهو نفس السندوتشات.. والسندوتشات كانت مشتركة وعملنا عليها نمرة وروحنا واجهناها إحنا الاتنين"، مشيرا إلى أنهم غنوا بعدها أغنية "حبها في قلبين".