تمكن ضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات في محافظة قنا، أمس، من إلقاء القبض على راكب بحوزته 997 أمبول من عقار مخدر، أثناء استقلاله قطارا مكيفا بمحطة سكك حديد جرجا في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بقنا يتضمن ضبط "حسام.ح.ع"، 25 عاما حاصل على بكالوريوس تجاره ويقيم بدائرة مركز قوص محافظة قنا، أثناء استقلاله القطار رقم 2008 "القاهرة – أسوان" بمحطة سكة حديد جرجا دائرة قسم حرحا وبحوزته 997 أمبول من عقار "رالنالوفين" المخدر والمؤثر على الصحة النفسية.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وحُرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.