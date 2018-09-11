ألقى ضباط مركز شرطة طما بسوهاج القبض على تاجر مخدرات أثناء استقلاله دراجة بخارية، وبحوزته 20 طربة حشيش و1800 قرص تامول المخدر.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما مفادها قيام صبري.ص.م، 35 عاما، عامل، ويقيم الغريزات دائرة مركز المراغة، بالإتجار فـي المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، تم استئذان النيابة العامة وإعداد عدة أكمنة أمنية لضبط المتهم، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته 20 طربة حشيش وزنت 10 كيلو، و1800 قرص تامول المخدر، هاتف محمول، دراجة بخارية، دون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم التحفظ على الدراجة البخارية والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بتطوير مناقشة المتهم وصولا لأبعاد نشاطه الإجرامي، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4591 إداري المركز لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات مع المتهم.