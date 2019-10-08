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الهلالي: يمكن الوضوء بمنديل مبلل والاغتسال بتمرير قطعة ثلج على الجسم

الهلالي: يمكن الوضوء بمنديل مبلل والاغتسال بتمرير قطعة ثلج على الجسم

استمرار أعمال تطوير سانت كاترين استعدادا لملتقى التسامح الديني

استمرار أعمال تطوير سانت كاترين استعدادا لملتقى التسامح الديني

أديب يعدد إنجازات الدولة بكافة المجالات: "بتعمل البدع" من أجل تطوير مؤسساتها

أديب يعدد إنجازات الدولة بكافة المجالات: "بتعمل البدع" من أجل تطوير مؤسساتها

40 ألف دمية تجسد معاناة الجنود البريطانيين المصابين على مدار 20 عاما

40 ألف دمية تجسد معاناة الجنود البريطانيين المصابين على مدار 20 عاما

قريبا.. الانتهاء من "شقق" سكان المناطق غير الآمنة في المحافظات

قريبا.. الانتهاء من "شقق" سكان المناطق غير الآمنة في المحافظات

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