لقي زوج وزوجته وطفلتهما، مصرعهم، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم "3941 ن و د" مع أخرى نقل "5769 و ر ج"، ما أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة، والذي وجه بسرعة نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث وتبين أن الجثث لثلاثة من أسرة واحدة وهم أحمد حمدي عبدالله، 35 سنة، ومقيم بالمرج في القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وزوجته نورهان أحمد طه، 35 سنة، وطفلتهما " كارما" وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، تحت تصرف النيابة العامة، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.