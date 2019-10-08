تقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات اليوم 8 أكتوبر الحالي، مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 19.94 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 19.94 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.32 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.83 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.