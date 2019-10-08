استقر سعر الذهب في السواق المصرية في بداية تعاملاتها اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، مع ملاحظة اختلاف السعر ما بين جنيهين إلى 5 جنيهات حسب المنطقة.

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار أعير الذهب المختلفة، والجنيه الذهب على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 678 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 581 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5 آلاف و424 جنيهًا.