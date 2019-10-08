أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول، أن مصر لاعب أساسي في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف السفير، في تصريحات صحفية، أن مصر تبذل جهدا كبيرا في سبيل إرساء الأمن في أفريقيا والعالم العربي، وتلعب دورا قياديا مهما في أفريقيا، خاصة في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وقال إن مصر تعد نموذجا للانفتاح والتنوع وقبول الآخر وهذا ما يجذب الجميع إليها.

وأكد يون يو تشول - الذي التقى، أمس مع محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، عمق العلاقات بين بلاده ومصر وتقاربها مواقفهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحول العلاقات الثقافية بين البلدين، أكد رغبة بلاده في نشر ثقافة كوريا الجنوبية وتعريف الشعب المصري بها، مشيرا إلى أن المركز الثقافي الكوري الجنوبي ينفذ حاليا العديد من البرامج في كافة المحافظات والمدن المصرية للتعريف بالثقافة الكورية.