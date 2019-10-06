قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، اليوم، إن إيران تريد تحسين العلاقات مع جميع الدول في الشرق الأوسط، مضيفا أن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل الغاز العملاق بارس الجنوبي، ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن المسئول الإيراني قوله: "نريد علاقات صداقة مع جميع دول المنطقة، عدونا المشترك خارج الشرق الأوسط، ولا مشكلة لدي في لقاء وزير النفط السعودي، والصين انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي وستضطلع بتروبارس بالمهمة."

من جانبها، نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: "سنمضي قدما في خطتنا لتقليص الالتزامات إزاء الاتفاق النووي إذ فشلت الأطراف الأخرى في الوفاء بتعهداتها"، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80% بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية، وردا على ذلك، قامت إيران بدورها بتقليص التزاماتها بموجب اتفاق 2015 الذي قبلت طهران بمقتضاه كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.