قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بالمنيا، بعد الانتهاء من الإخلاء والهدم للمباني القديمة، وصرف القيمة النقدية للسكان لاستئجار وحدات خارج المنطقة لحين العودة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه سيتم إنشاء 10 عمارات سكنية تشمل 218 وحدة سكنية.

وأضاف: تم الانتهاء من التسكين النهائي لـ 50٪ من سكان المنطقة بعمارات روضة محفوظ المجاورة للمنطقة بإجمالي 219 وحدة، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوي على 18 مبنى عبارة عن (8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي) تم هدمها بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.