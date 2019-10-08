"مصر للطيران" تستضيف اجتماع لجنة الشحن باتحاد شركات الطيران الأفريقية

أعلن الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران للشحن الجوي أن الشركة استضافت للمرة الأولي اجتماعات لجنة الشحن الجوي باتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA، وذلك في إطار الدور الريادي للشركة الوطنية مصر للطيران في صناعة النقل الجوي داخل قارة أفريقيا، وفي إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران.

وتلعب شركة مصر للطيران للشحن الجوي دور محوري ورئيسي في تبادل المعلومات بين شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد فيما يخص المستجدات في مجال النقل الجوي في قارة أفريقيا، وتساهم بشكل فعال في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لترسيخ التعاون بين الشركات الأعضاء وتفعيل دور الاتحاد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات والمنافسة في مجال صناعة النقل الجوي علي المستوي العالمي، وذلك تحت مظلة الدور الريادي الذي تلعبه مصر بالقارة الأفريقية، وبدأت فعاليات الاجتماع رقم 7 بمقر الشركة بالقاهرة برئاسة هشام عليوة رئيس قطاع حركة البضائع ورئيس مجلس إدارة لجنة الشحن الجوي.

يذكر أن اتحاد شركات الطيران الأفريقية تأسس عام 1968 في أكرا عاصمة غانا، ويقع مقر الاتحاد في نيروبي عاصمة كينيا، ويضم 37 شركة طيران أفريقية وتعد شركة مصر للطيران من الشركات الأولي المؤسسة للاتحاد.