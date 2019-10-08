عرضت قناة DMC الحلقة الأولى لمسلسل "شبر ميه" بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، بينهم أحمد السعدني، نجلاء بدر، وآخرين.

وتستعرض الوطن " في التقرير التالي مواعيد العرض الأول للمسلسل والإعادة:

مواعيد عرض مسلسل شبر ميه على قناة DMC

بدأ عرض أولى حلقات مسلسل شبر ميّة أمس الاثنين على قناة DMC، في الثامنة مساءً، وتتوالى الحلقات حتى الأربعاء، على أن يبدأ بث الحلقات الجديدة من السبت للأربعاء الساعة الثامنة مساءً بداية من الأسبوع المقبل.

وتكون الإعادة من الأحد إلى الخميس الساعة 12.30 ظهرًا.

قصة مسلسل شبر ميه

مسلسل شبر ميه ينتمي إلى فئة الدراما الطويلة، إذ يمتد لـ50 حلقة، وتدور القصة حول مجموعة من المشكلات الزوجية والأسرية، حيث يسعى الأب لقضاء فترة من الوقت بعيدًا عن زوجته لتقييم العلاقة، بينما يحاول على جانب آخر رعاية ابنه زياد.

المسلسل بطولة أحمد صلاح السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ونهى عابدين، تأليف وسيناريو وحوار شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.