"شبر ميه وفالنتينو وأجزاء جديدة من قيد عائلي".. "المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف عن خطتها الدرامية

كشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي وذلك من خلال إعلانها عن تمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية.

وأعلنت "المتحدة للخدمات الإعلامية" تعاقدها على مسلسل "شبر ميه" مع المنتجة مها سليم، إضافة إلى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من إنتاج أحمد عبد العاطي.

وكانت الشركة قد تعاقدت مع المنتج ريمون مقار على مسلسل "قيد عائلي"، إضافة إلى تعاقدها سابقا على مسلسل الزعيم عادل إمام "فالنتينو" من إنتاج رامي عادل إمام وهشام تحسين.

وصرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الشراكات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع مع أجل إثراء الدراما المصرية والعربية من خلال نصوص متميزة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

وأضاف مرسي أن السوق المصرية والعربية يتسع لإضافة شراكات إنتاجية أخرى من أجل دراما هادفة ويتم عرضها طوال شهور العام وليس فقط خلال شهر رمضان المعظم وهو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل في السوق المصرية والعربية.

والجدير بالذكر أن مسلسل "نصيبي وقسمتي" الجزء الجديد ومسلسل "قيد عائلي" بدأ عرضهما بالفعل على قنوات "أون" و"دي إم سي" و"إم بي سي" في مصر والخليج.