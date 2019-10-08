وصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في زيارة للبلاد يشارك خلالها في القمة الثلاثية بين "اليونان ومصر وقبرص".

ومن المتوقع أن تشهد القمة التوقيع على اتفاقية ثلاثية، واتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال الاستثمار، وللتأكيد على أهمية التعاون بين الجيران كحجر زاوية للاستقرار في شرق المتوسط.

ومن المنتظر أن يلتقي ميتسوتاكيس ممثلي الجالية اليونانية في القاهرة، كما تشمل جولته أيضا زيارة الإسكندرية ولقاء بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.