قال اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن هناك تضارب في التصريحات ما بين البنتاجون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ترامب تحدث في ديسمبر الماضي عن انسحاب كامل وسريع للقوات الأمريكية من سوريا، وذلك في مدة ثلاثين يوم، وكان من تباعات هذا القرار استقالة وير الدفاع الأمريكي السابق الذي كان رافضا للانسحاب، ليحدث توازنا مع الوجود الروسي والتركي والإيراني في شمال سوريا.

وأضاف، أن البنتاجون ما زال يؤكد أن خطر داعش موجود، وقادر على العودة مرة أخرى لتهديد المصالح الأمريكية هناك.

وتابع: كما أعتقد أن تهديد ترمب بالتدمير الاقتصادي لتركيا، كلام لن يحققه، خاصة أن إيران خير دليل على ذلك، حيث لم يقدر ترامب رغم كل العقوبات من تدمير الاقتصاد الإيراني.

ونوه بأن ترامب رافض لوجود أي جندي أمريكي خارج الولايات المتحدة، منذ حملتة الانتخابية، بدعوى أن وجود القوات بالخارج يؤثر ماليا على الاقتصاد المحلي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن العملية في سوريا ستبدأ في أي وقت، وأن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر.