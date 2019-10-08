استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، منذ قليل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، في مستهل زيارتهم للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء عصام العلقامي السكرتير العام.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بني سويف ووزير الزراعة بافتتاح محطة تطوير الري الحقلي رقم (1)بشريف باشا، ضمن مشروع تطوير الري الحقلي الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية"إيفاد" والذي يتم تنفيذه في بني سويف، بالإضافة إلى تفقد محطة فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية بمركز ناصر، وتفقد أحد حقول الخضار التعاقدية ضمن مشروع دعم صغار المزراعين "برايم".