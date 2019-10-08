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التعليم: "مش هنجري ورا اللي بيدي دروس خصوصية ونقوله خاف من ربنا"

التعليم: "مش هنجري ورا اللي بيدي دروس خصوصية ونقوله خاف من ربنا"

وفاة طالب بمدينة الأزهر الجامعية.. وتقرير المستشفى: هبوط حاد في القلب

وفاة طالب بمدينة الأزهر الجامعية.. وتقرير المستشفى: هبوط حاد في القلب

جدة "أماني" للأب تروي لـ"الوطن" كواليس اللحظات الأخيرة قبل اختفائها 8 أيام

جدة "أماني" للأب تروي لـ"الوطن" كواليس اللحظات الأخيرة قبل اختفائها 8 أيام

طابور عرض ميداني وتكريم أسر الشهداء احتفالا بالعيد القومي للإسماعيلية

طابور عرض ميداني وتكريم أسر الشهداء احتفالا بالعيد القومي للإسماعيلية

مدير معهد بحوث البترول: نحتاج لمعالجة المياه لإعادة استخدامها مرة أخرى

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