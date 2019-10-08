تقدمت منى منير عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تأخر صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية، ومخالفة تطبيق قرار رئيس الجمهورية.

وقالت منير إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تحسين الظروف المادية للعاملين في الدولة، فقرر صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وقرر منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وبنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

وتابعت: "وقرر الرئيس منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، لمعالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجودين بالخدمة".

وأكدت أنّ "قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة الذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنّه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت صرف المنح لعدد محدد من العاملين في الدولة دون الباقي"، مشددة على أنّ هذا الأمر مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.