تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي ووزير التنمية المحلية، بشأن مشروع "شارع مصر 306" المزمع افتتاحه بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وأشارت منير، إلى وجود تصريحات صحفية للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأنه تم توفير قطعتي أرض بنطاق العمرانية والدقي لصندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق ﻹنشاء مشروع "شارع مصر 306".

وأضافت: "وفق التصريحات الصحفية فإن هذا المشروع سيفتتح بعد أيام قليلة، بهدف توفير فرص عمل إلى الشباب، وأماكن بديلة للباعة تتوافر به الشكل الحضاري"، لافتة إلى أن كل ذلك يحدث دون تنسيق مع نواب البرلمان عن هذة الدائرة.

وقالت: "علمنا بهذا المشروع الكبير والمهم من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الصحفية، حيث لم يتم الإعلان بالطرق الرسمية أو بمبنى ديوان محافظة الجيزة أو حتى إعلانات بشوارع الجيزة أو بمراكز الشباب أو ما شابه".

وطالبت عضو مجلس النواب، بتوضيح أسس إتمام هذا المشروع دون أن يكون هناك إعلان أو كراسة شروط، وأن يتم نشرها بالوقائع الرسمية كآلية رسمية للإعلان عن قرارات المحافظة، متسائلة عن الشروط الواجب توافرها بمن يتقدم أو للراغبين في فتح مجالات عمل لهم من خلال هذا المشروع.

وأوضحت أن عدم الإعلان عن شروط وإجراءات هذا المشروع، وأن نعلم به من خلال تصريحات إعلامية، يثير شكوك حول شبهات قصر هذا المشروع على بعض المستفيدين منه، دون أن يكون هناك منافسة عادلة لشروط التقدم، أو حتى المقبولين ضمن تطبيق شروط محددة مسبقًا.