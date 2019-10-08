قال المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إنّ مجموعة المدارس الخاصة التي يشرف عليها لا تقبل بتعيين معلما جديدا إلا بعد قضاء 160 ساعة تنمية مهنية كتدريب على يد خبراء تعليم سواء في الداخل أو الخارج.

وأضاف الحسيني خلال مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية أنّ أداء المعلم داخل الحجرات الدراسية أصبح يتسم بالعلاقات الإنسانية مع المتعلم، ومن ثم تطبيق آليات جديدة تسهم في إنجاح خبراء تعليم.

وأكد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنّ المعلم الماهر يستطيع العمل في أي بيئة مهما كان هناك نقص في الإمكانيات، موضحا أنّه قرر إجراء مسابقة لمعلمي محافظة الجيزة بقيمة 200 ألف جنيه لأفضل معلم، وسيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد.