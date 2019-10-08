منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل للفيزياء للعام 2019 للكندي-الأميركي جيمس بيبلز "لاكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي" والنصف الآخر بالاشتراك مع السويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو "لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي.

جيمس بيبلز فاز لاكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي

وكانت جائزة نوبل، منحت العام الماضي إلى الأمريكي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند، وذلك لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر، حيث كانت تعد إنجازات العلماء الثلاثة تمهيدًا لتقنيات تساعد في إنجاز عمليات طبية وجراحية دقيقة، خاصة في مجال جراحة العيون، إلى جانب تطبيقات علمية أخرى.