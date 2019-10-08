قالت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية، إن نيقوسيا تخطط لتسليط الضوء على الحاجة إلى احترام القانون الدولي، وسط تنامي الأنشطة التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.

جاء ذلك خلال انعقاد القمة الثلاثية في القاهرة، اليوم، بين زعماء مصر وقبرص واليونان.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس سوف يعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وبعد ذلك سيعقد القادة الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال "أنستاسيادس" إن القمة أظهرت بشكل ملموس أهمية إنشاء آلية للتعاون الإقليمي، تهدف إلى تحقيق الرؤية المشتركة لتحقيق السلام والأمن والرخاء في المنطقة.

وتابعت الصحيفة أن التعاون في مجال الطاقة سيكون موضوعًا مهمًا على جدول الأعمال إلى جانب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودور منطقة قناة السويس الاقتصادية في تعزيز الفرص التجارية بين أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الثلاث.

ومن المتوقع أن يشير القادة الثلاثة أيضًا إلى الجهود المبذولة لمعالجة الإرهاب والتطرف، والوضع في ليبيا وسوريا، وكذلك القضية الفلسطينية، ومن المنتظر أن توقع الدول الثلاث سلسلة من الاتفاقيات.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، برودروموس برودرومو إن القمة كانت ذات أهمية خاصة لأنها ترسل رسالة تعاون على أساس الشرعية الدولية ضد التدخلات غير القانونية لتركيا ضد جمهورية قبرص.

وقال برودرومو إن التزام قبرص واليونان ومصر بالتعاون على أساس القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعم الحقوق السيادية لجمهورية قبرص سوف ينعكس في التعاون المشترك.