انتشال جثة فتاة "سيلفي كوبري الجامعة" من النيل.. والبحث عن خطيبها

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة الفتاة، التي لقيت مصرعها هي وخطيبها أثناء التقاطهما صورة سيلفي أعلى كوبري جامعة القاهرة بمنطقة مصر القديمة.

ولا تزال قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها، لاستخراج جثتة الشاب.

وكان شاب وفتاة غرقا في نهر النيل، عقب اختلال توازنهما أثناء جلوسهما على كوبري جامعة القاهرة مساء أمس.

"كانوا قاعدين فوق الكوبري وفجأة وقعوا في الميه"، هكذا كان ملخص رواية عامل شاهد على الواقعة، تصادف سيره لحظة سقوطهما، وشرح الشاب تلك الرواية لشرطي من إدارة المرور والذي قام بدوره بإبلاغ قسم شرطة مصر القديمة بالحادث.

وبدأ رجال المباحث في جمع روايات شهود العيان، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وقال 3 أفراد إنهم لم يشاهدوا أي خلافات بين الشاب والفتاة وأشخاص آخرين قبل سقوطهما، ما يؤكد أنهما سقطا بسبب اختلال توازنهما.

بينما قال بائع ورد شاهد عيان لرجال المباحث، أن الشاب والفتاة كانا يجلسان مساء أمس على حائط خرساني بجانب الحاجز الحديدي المثبت على حافة الكوبري، وأثناء قيامها بالتقاط صورة "سيلفي" سقطا في المياه.